Réunies à la Poudrière : Agricultrices de l’Estrie poursuivent leurs objectifs

Windsor (RC) – L’année 2017 marque le 30e anniversaire de la Fédération des agricultrices du Québec qui regroupe 10 régions.

Le 8 décembre dernier, les Estriennes tenaient leur rencontre annuelle au Parc historique de la Poudrière à Windsor.

«Notre premier but est de valoriser la profession et de le faire ensemble afin de pouvoir agir et prendre sa place. L’autre objectif est de poursuivre depuis 2015 notre résolution d’augmenter notre place au sein de l’union de 14 à 25 pour cent d’ici les cinq prochaines années. Ces objectifs impliquent une communication élargie auprès de nos membres et, surtout, de se donner des outils face au dilemme d’entreprise et de la famille, incluant les enfants, précise la présidente de la Fédération des agricultrices, Yolande Lemire.

En fait, la trentaine d’années qui se sont écoulées jusqu’à maintenant ont permis des avancées appréciables, mais, à titre d’exemple, c’est souvent le distributeur d’un produit qui demande à l’épouse ou la conjointe de rencontrer « l’agriculteur », même si l’agricultrice partage à la fois les travaux et les recettes de l’établissement agricole.

Des moyens d’avancer

Le domaine de l’agriculture demande beaucoup de temps et de compétences face aux nouvelles technologies et aux équipements requis au niveau de la gestion. Si des hommes éprouvent des difficultés, c’est aussi le cas des femmes aux prises à devoir assurer la production, ce qui risque d’engendrer l’isolement et la fatigue. Cependant, les Agricultrice de l’Estrie sont fières de présenter une journée d’information et de formation pour permettre à ses membres et à toute personne intéressée de se familiariser avec les notions du pouvoir d’agir.

Chaque fédération et syndicat affiliés à l’UPA a une journée d’information et de formation thématique. C’est une journée de réflexion sur la valorisation de la profession d’agricultrice et de redonner du pouvoir aux agricultrices afin qu’elles prennent une place, une position dans la gestion de l’entreprise.

À ces volets se greffent les actions et réalisations liées à l’agriculture et ses tendances, comme c’est le cas présentement pour la production bovine qui a la cote en ce moment.

Près de 40 membres ont apprécié cette journée. Une autre municipalité sera l’hôte de l’organisme dans l’une des MRC de l’Estrie

En Estrie, 35 femmes sont membres de l’Association des agricultrices qui a comme mission de valoriser la profession d’agricultrice, de promouvoir l’équité et le désir de se développer au niveau entrepreneurial.