Lovacore prêt pour son 5e Marché des fêtes à Racine

Racine (RC) – Le Marché Locavore sera ouvert le samedi 16 décembre à l’occasion de la 5e édition de son Marché des Fêtes. Ce seront plus d’une quinzaine de producteurs qui proposeront aux visiteurs des produits frais et locaux.

En plus des produits locavores et artisanaux, le Père Noël sera sur place vers 11h. Des boissons chaudes seront servies aux visiteurs près d’un feu de camp. L’ambiance sera unique avec les chants de Noël de la réputée chorale de la Farandole de Racine. De plus, les consommateurs présents auront la chance de gagner un panier de produits offerts par les producteurs du Marché et ses artisans.

La Maison du Marché sera ouverte avec ses fromages, ses repas légers, ses cafés et son pain frais. Les visiteurs sont donc attendus en grand nombre le 16 décembre, de 10h à 12h, pour donner le coup d’envoi de la période des Fêtes 2017.

Saison 2017

Le Marché Locavore affirme avoir connu comme achalandage en 2017 près de 825 visiteurs par semaine. C’est autant de consommateurs qui sont venus au village de Racine, au grand plaisir des commerçants. «Au plan économique, les retombées directes de l’activité générée par le Marché Locavore se chiffrent maintenant à plus de 500000$ de ventes brutes, totalisant ainsi des retombées directes et indirectes de plus de 2 millions $ dans la région. C’est tout simplement phénoménal», considère Denise Payette, coordonnatrice de la Coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine.

Le Marché permet ainsi de créer et maintenir un lien de proximité entre producteurs et consommateurs, il permet de fournir des produits locaux, biologiques et de qualité aux consommateurs. De plus, il supporte plusieurs dizaines d’emplois locaux et durables dans une industrie agroalimentaire à dimension humaine.

Manifestement, la notoriété et le succès du Marché Lovacore contribuent de manière très importante au rayonnement de Racine et sa reconnaissance comme un pôle agroalimentaire d’importance.