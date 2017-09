Des clôtures ornementales pour souligner l’expo agricole

Canton de Cleveland (RC) – De la 161e édition de l’Exposition agricole du comté de Richmond qui s’est déroulée de jeudi à dimanche dernier, une nouveauté et un atout ont dominé l’évènement annuel à travers une programmation qui a assuré un éventail d’activités, de démonstrations et d’amusement.

La nouveauté est celle de Danny Perkins qui a donné à l’organisation de l’expo six clôtures en fer ornemental qui assurent les trois accès au terrain en bordure de la route143. La finesse des pièces a fait l’unanimité auprès du comité organisateur et des visiteurs qui ont apprécié les courbes et arabesques à travers lesquels se dessinent des éléments liés à des proches et amis, et aussi à ce qui touche à l’élevage des troupeaux Jersey et autre aspect de l’agriculture.

C’est à partir de janvier dernier que Danny Perkins a débuté ses murales pour le terrain de l’expo, à la fois solide comme le fer et délicate au regard. «C’est en août 2016 que tout ça a commencé. J’utilisais une petite charrette à foin en plastique qui s’est brisée; j’ai alors utilisé une plaque de fer pour ensuite décalquer un relief. Ça m’a donné l’envie de continuer même si m’ont plus grand intérêt et celui des Jersey, au point de m’en faire tatouer une sur un de mes bras!»

En fait, Danny Perkins est au nombre d’une lignée d’ancêtres regroupant des parents, oncles, tantes, cousins et cousines depuis environ 200 ans dont le nom de Perkins est une sommité sur le territoire de Kingsey Falls, à quelques vingt minutes de Victoriaville. Parmi cette lignée, l’oncle Every Perkins est directeur au sein du comité de l’expo de Richmond.

Tout sourire, Danny Perkins affirme être un «taponneux» qui s’est trouvé un hobby intéressant pour les journées tranquilles à la ferme. Ce qui ne l’a pas empêché d’ouvrir la porte de son Facebook (Artik Showbox en accessoires) pour à la fois présenter plusieurs réalisations de fer ornemental à contempler autant qu’à acheter. «J’ai été surpris de ma clientèle qui provient à 80 pour cent des États-Unis. Présentement, je suis content d’avoir réussi les clôtures de l’expo et pour la suite, je verrai en tenant compte de ma disponibilité.»

Quant à l’atout inscrit au premier paragraphe de cet article, le soleil été au rendez-vous, particulièrement durant l’après-midi de dimanche. Auparavant la pluie s’était manifestée à quelques occasions, mais c’est surtout les activités des soirées sans averses qui ont solidifié les recettes de cette 161e édition. Elle a d’ailleurs débuté jeudi soir dernier à l’occasion officielle de l’ouverture et de la présentation des clôtures ornementales de l’Exposition agricole qui regroupait, entre autres, la députée Karine Vallières, des maires Hermans Herbers, Marc-André Martel, du président du comité organisateur Clifford Lancaster et de l’artisan Danny Perkins.