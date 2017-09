Bottin de l’Expo : plus de 200 commanditaires et partenaires

Canton de Cleveland (RC) – Au fil des décennies, le bottin annuel de l’Expo Richmond Fair est une source financière importante permettant d’assurer la continuité de l’événement qui s’étale sur quatre jours. Cette année, l’édition2017 est en mesure d’offrir d’ici peu une large gamme d’activités du 7 au 10 septembre, et ce, grâce aux 225 commanditaires et partenaires de la 161e Exposition agricole du comté de Richmond.

Ces 225 appuis provenant de la région de Richmond, des villes et municipalités des MRC du Val-Saint-François et Des Sources, de l’ensemble de l’Estrie et autres territoires auxquels s’ajoutent les appuis des deux gouvernements, 19 catégories sont répertoriées dans plusieurs domaines liés à l’agriculture tandis que d’autres partisans encouragent l’exposition à travers divers champs d’activités. Ces catégories sont les suivantes:

Assurance (gestion).

Camionnage (transport, entreprises);

Association (club).

Construction (divers métiers).

Encan (enchères).

Ferme (agricole et laitières).

Financement.

Garage (véhicule, mécanique, etc.).

Machinerie (équipement

Magasin (boucherie commerce, industrie, ect.).

Moulée (meunerie).

Municipalité (MRC Val-Saint-François).

Publicité (médias])

Professionnel (vétérinaire, clinique, etc.).

Quincaillerie.

Restauration.

Semence.

Spectacle (tire de tracteurs).

Travaux à forfait.

Pour l’édition2017 de l’Expo Richmond, le président Clifford Lancaster et la secrétaire-trésorière, Maureen Murphy, ont assumé les publicités et la promotion du bottin qui a été réalisé par Lucie Demers, MmeMurphy et Valérie Fowler. À eux s’ajoutent les vendeurs et vendeuses qui ont récolté l’appui des nombreux commanditaires et partenaires. Il s’agit de Gilbert Carrier, William Johnston, Tim Keenan, Susan Morrison Mastine, Shirley Paterson, Avery Perkins, Danny Perkins et Doug Perkins.