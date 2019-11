Les traditions à l’honneur lors de la 8e édition du Festival Québec Défricheur de Wotton

Wotton (RL) - La huitième édition du festival Québec défricheur de Wotton avait lieu les 8 et 9 novembre dernier, dans l’enceinte de la charmante église du village. L’évènement organisé par la Société d’histoire de Wotton en collaboration avec Animations historiques MV et de nombreux autres partenaires, avait pour objectif de rallier la population à l’héritage laissé par ces hommes et ces femmes, qui ont su ériger les bases de la petite municipalité.

Sous le thème: Hommage à nos bénévoles d’hier à aujourd’hui, ce festival s’avérait donc un moment propice pour souligner les 170 ans de fondations du village. Ainsi, parmi les activités qu’il fut possible de retrouver lors de ces journées de festivités, il y eut notamment la remise de plaques commémoratives, dont l’une en l’honneur des bâtisseurs de l’endroit et l’autre en guise de remerciements aux généreux bénévoles, qui œuvrent au bien de la communauté depuis 1802. C’est ainsi que plus d’une centaine de personnes pour le moins émues se sont vu remettre une certification officielle accompagnée d’une inscription sur plaque en raison de leurs actions ou de celles de leurs ancêtres. De plus, des dégustations de galettes de sarrasins ainsi que de cretons ont permis aux personnes présentes de revisiter l’histoire et se remémorer l’espace d’un moment la période difficile de rationnement durant les grandes guerres.

Cette période durant laquelle l’espoir des gens se ressourçait notamment bien souvent au cœur de danses et de chants, un volet de traditions que M.Jean-Paul Guimond a pu refaire vivre aux spectateurs lors d’une soirée aux saveurs folkloriques. Une messe traditionnelle avec chants latins, fut aussi à l’agenda de la programmation, elle qui rappela les origines franco-catholiques de la petite communauté des Sources.

Les organisateurs ont également tenu à souligner le jour du Souvenir en l’honneur des 126anciens combattants et soldats wottonnais formés, apparaissant sur le monument du village. Suite à cela les Chevaliers de Colomb du conseil9357, apportèrent leur précieuse collaboration, en offrant un repas brunch aux membres des familles ayant vécu un deuil au cours de la dernière année. Voilà donc un bilan fort représentatif de toute l’importance des bâtisseurs, que la société d’histoire de Wotton désire mettre en valeur et ainsi léguer à son tour aux générations actuelles et futures. Le comité organisateur se dit très satisfait de cette huitième édition, invitant d’ores et déjà la population locale et environnante à venir célébrer avec eux dans le cadre de la neuvième, elle qui se déroulera en novembre 2020.