Major Robert Parenteau : 37 années d’implication

Windsor –À l’occasion de la 42eRevue annuelle du Corps de cadets qui se tenait le dimanche 11 mai à la grande salle des Chevaliers de Colomb, une première portion concernait le major Robert Parenteau, invité d’honneur, qui a permis de retenir son cheminement depuis sa naissance en 1965 jusqu’à l’année 1992. En tenant compte de cette première étape, sa biographie se poursuit avec un second article que voici :

En 1994, le major Robert Parenteau est muté au 5eRALC à Valcartier. En 1995, il est accepté pour devenir officier au Programme de formation universitaire pour les membres du rang et quitte pour entreprendre des études en administration des affaires à l’Université du Québec à Hull. En obtenant son baccalauréat en 1968, il est muté à la 5eAmbulance de campagne comme administrateur des sois de santé. En 2001, il se déploie à la rotation 9 d’Opération Palladium en Bosnie-Herzégovine comme officier de liaison médicale national au quartier général de l’élément de commandement national. De retour à Valcartier, il occupe le poste d’officier des opérations à la 5eAmbulance de campagne. Il est muté à 52 Ambulance de campagne en 2003 à titre de capitaine adjudant.

M. Parenteau poursuit ses études à temps partiel de l’Université de Sherbrooke au programme de MBA entre 2006 et 2010 et obtient un diplôme d’étude supérieur spécialisée en gestion. En 2014, il est promu au grade de major et muté au centre des opérations interarmées canadiennes à Ottawa où il travaille comme officier des opérations des services de santé pour 16 opérations internationales. En octobre 2014, il participe à l’ouverture de l’Opération Impact au Kuwait pour la mission des F-18 en Irak. Il planifie tous les aspects du soutien des services de santé pour le déploiement des troupes en novembre. De retour à 52een 2015, il devient de commandant adjoint. Il agit actuellement comme commandant intérimaire de la 52eAmbulance de campagne.

Dans la vie civile, le major Parenteau est le directeur général de la Coopérative des travailleurs d’ambulance de l’Estrie. Il dirige les services pré-hospitaliers d’urgence à Sherbrooke, Magog, Valcourt, East Angus et Richmond avec plus de 150 techniciens ambulanciers paramédic en 21 ambulances. Comme implication sociale, il est membre du Club Optimiste de Sherbrooke et agit comme président depuis 2017.

Il est marié à Chantal Simard et père de deux enfants, Véronique 21 ans et Nicolas 16 ans.