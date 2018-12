Souper à la maison des jeunes de Danville

Danville (RL) La maison des jeunes de Danville, tiendra le vendredi 7 décembre son traditionnel souper de Noël. Cette journée étant d’ailleurs prévue pédagogique au niveau de la Commission scolaire des Sommets, la MDJ ouvrira ses portes à 13h afin de permettre un atelier de cuisine intergénérationnel entre sa jeune clientèle et quelques membres du cercle des fermières de Danville. Ce sera l’occasion pour plusieurs, de faire la connaissance de dames de cet organisme communautaire ainsi que de participer à la confection du souper qui se tiendra quant à lui, à compter de 17h.

Pour Jean Couture, coordonnateur de la maison des jeunes, il s’agit là d’un moment privilégié où les échangent entre chacun sont des plus importants. «Nous tenons cette activité année après année et elle gagne en popularité. Le fait que ce soit gratuit pour les jeunes en échange d’une implication personnelle de leur part, soit dans la préparation ou la tenue de l’évènement en lui-même, est un concept à la fois simple et efficace. Cependant, comme l’engouement est grandissant, nous devons être de plus en plus créatifs afin de permettre aux jeunes de 12 à 17 ans de participer et de s’épanouir à travers les activités que l’on propose, tout en respectant bien entendu le budget qui nous est octroyé. De ce fait, je tiens absolument à remercier l’organisme Moisson-Estrie de Sherbrooke, qui rend cette activité possible en nous offrant tout à fait gratuitement les denrées nécessaires à la réalisation de ce repas.»