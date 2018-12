Un bel hommage à Mme Annette L’Étoile, centenaire

Windsor (RC) – C’est dimanche dernier, à l’heure du midi, que 120 proches parents, 22 nièces et neveux, enfants et petits-enfants ont salué le centenaire de Mme Annette L’Étoile. Aux demandes de ses proches, le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, et la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, ont remis respectivement à la dame un certificat du gouvernement du Canada et une montre.

Fille de Ernest L’Étoile et de Marie Labrie, elle était la soeur de Ernestine, Marie-Jeanne, Louisa, Gérard, Roland, René et Gabriel qui sont tous décédés au fil des ans. Par chance, la centenaire a toujours pu compter sur ses nièces et proches au fil des ans, particulièrement auprès de ses nièces, Louise et Françoise Camiré.

Profitant d’une bonne santé, Mme Annette L’Étoile a pu apprécier les attentions à son égard et des applaudissements bien nourris. Des cadeaux et plusieurs photos de Mme L’Étoile et de ses proches et amis étaient installés dans la salle du Centre régional du Bel-Âge.