Une belle reconnaissance pour le cercle de Fermières du Québec

MRC des Sources (RL) MmeSuzanne Duchesneau, présidente provinciale du cercle de fermières du Québec, s’est vue décerner au nom de l’organisme, le prix Distinction Santé durable, catégorie Communautaire. La remise officielle a eu lieu du côté de la chapelle de l’Espace Fullum à Montréal le 29 novembre dernier par l’association pour la santé publique du Québec. Cette reconnaissance rejaillit bien évidemment sur l’ensemble des 34000 membres de l’association, dont plus de 250 se retrouvent au sein des quatre comités présents sur le territoire desservi par le journal Actualités-l’Étincelle, soit Asbestos, Danville, Richmond et Windsor. Regroupés au sein de la fédération7, de l’Estrie en compagnie de 23 autres cercles de fermières, ces comités sont de plus en plus reconnus pour leurs implications sociales et communautaires, notamment auprès des organismes comme OLO (œuf, lait, orange) qui vient en aide aux futures mamans provenant de milieu défavorisé, la fondation Mira ainsi que l’association ACWW (Associated Country Women of the World) qui elle œuvre pour sa part, à travers le monde.

Pour Mme Céline Gagné-Larivière, présidente du cercle de Danville et responsable au comité des dossiers régionaux de la fédération7, cette distinction est une belle preuve des efforts et du niveau d’implication de l’ensemble de ces femmes, qui travaillent continuellement à améliorer la vie dans leur milieu, tout en soutenant le patrimoine artisanal et culturel qui l’accompagne. De façon concrète, ce sont des collectes de fonds, de la récupération de cartouche d’encres désuètes, de la vente d’artisanats ainsi que des contributions de la part des membres, pour ne nommer que ceux-ci, qui permettent d’apporter soutient à ces différents organismes communautaires. Voilà donc une reconnaissance bien méritée pour cette association féminine maintenant centenaire, qui a pour devise légitime Pour la terre et le foyer.