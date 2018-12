De belles surprises pour l’Opération Nez rouge et le Val-Saint-François

Windsor (RC) – L’Opération Nez rouge sera de retour dans le Val-Saint-François pour la période des fêtes2018. Encore cette année, l’organisme sollicite l’aide de la communauté afin de garantir le succès des opérations. En fait, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles qui viendront se joindre à équipe.

Belle surprise pour cette année: le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge offre à l’organisation locale une plus grande visibilité en acceptant de considérer le satellite du Val-Saint-François comme une région à part entière. De ce fait, la collaboration avec les partenaires est des plus cruciale afin de garantir le succès de nos opérations.

Une autre surprise s’ajoute pour 2018: le Secrétariat national offre à l’organisation locale une plus grande visibilité en acceptant de considérer le satellite du Val-Saint-François comme une région à part entière.

«La collaboration avec les partenaires et les bénévoles est des plus cruciale afin de garantir le succès des opérations. De ce fait, je sollicite votre aide pour cette nouvelle édition remplie de défis et de nouveautés, dont l’implantation du nouveau système informatique, la réparation par application mobile, de nouvelles commandites, de nouveaux partenaires et bien plus, mentionne Jimmy Dessureault, président de l’Opération Nez rouge du Val-Saint-François. Encore cette année, Nez rouge soutient de nombreux organismes locaux tout en promouvant l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies», d’ajouter M.Dessureault.

Le service de raccompagnement offert par l’organisation du Val-Saint-François est en opération depuis le 30 novembre, à 21h, ainsi que tous les vendredi et samedi de décembre ainsi que le 31 décembre, mais excluant les 28, 29, décembre 2018).

Besoin de bénévoles

L’organisme est activement à la recherche de bénévoles. Opération Nez rouge sollicite les entreprises afin de former des équipes de trois personnes parmi les soirées de raccompagnement selon les dates suivantes : 7, 8, 14, 15, 21, 22 et 31 décembre.

« C’est l’occasion de créer des liens entre collègues de travail, amis et familles propose le président de Nez rouge, Jimmy Dessureault. L’essayer, c’est l’adopter. De plus, nous avons la chance parmi nos partenaires de nous fournir des cartes cadeaux, des repas et la chance de gagner une trousse de premier soin offerte par la Société de l’assurance automobile du Québec, ainsi que des prix de présence ».

Il est possible de s’inscrire en ligne à https://vixen.operationnezrouge.com/inscription. Dirigez-vous dans la section « Créer un compte » située à droit de l’onglet « Identification » et veillez simplement compléter les champs demandés. Il est important de sélectionner la région « Val-St-François » afin que votre formulaire soit redirigé dans la bonne centrale.

À retenir : ligne info bénévole : 819 993-3951; ligne de raccompagnement : 819 239-3333.

Commanditaires et partenaires

L’Opération Nez rouge du Val-Saint-François tient à remercier ces précieux commanditaires et partenaires pour la réalisation de la 20e campagne annuelle: Gagné CPA, Brasserie Lac Brompton, MRC du Val-Saint-François, Actualités L’Étincelle, Tim Horton, Provigo, Toyota Richmond, Location d’Auto Beaudoin, In-fo.ca, Subway Windsor, Martineau Communication & Impression, Restaurant Bonheur d’Italie, Comptoir Pizza Maison, Johnny Rôtisseries et Pizzeria, Restaurant Le Moulin, Pharmacie Proxim Steve Babin, CIAX98.3 et les 18 municipalités du Val-Saint-François.

Info pour les bénévoles: 819 993-3951, ou val-stfrancois@operationnezrouge.com/.