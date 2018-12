Promutuel remet 18 000 $ à la communauté du Val-Saint-François

Windsor (RC) — Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches a remis un total de 18 000 $ à la communauté de la MRC du Val-Saint-François, plus précisément à la région de Windsor, afin de soutenir trois organismes. Le Centre de répit Théo Vallières, le Centre d’action bénévole de la région de Windsor et la Maison de la famille des Arbrisseaux ont reçu des dons de 6 000 $ chacun. La rencontre s’est tenue au Centre de répit le 30 novembre.

Par ces montants, les membres du conseil d’administration de la Société mutuelle souhaitent soutenir, de façon significative, la mission de chacun de ces organismes. « Chez Promutuel Assurance, on est là, près de gens, et la remise de ces dons traduit bien cette volonté, en plus de faire vivre nos valeurs mutualistes d’entraide et de coopération qui sont ancrées dans nos racines. Nous sommes très heureux et fiers de redonner à la communauté du Val-Saint-François en contribuant à ces trois organismes », a mentionné Nelson Lamontagne, président de la Société.

Présence des trois organismes

Du côté des organismes, les représentants de ceux-ci ont accueilli la nouvelle avec reconnaissance. « Notre organisme ne reçoit aucun financement. Ce don nous permettra de maintenir différents services appréciés des familles du Val-Saint-François comme l’éveil à la lecture et à l’écriture ainsi que le développement des habiletés sociales des tout-petits, pour ne mentionner que ceux-ci », soutient Marie-Claude Tardif, directrice générale de la Maison des Arbrisseaux.

Le Centre d’action bénévole utilisera le don pour soutenir le programme de dépannage alimentaire et la Journée des petits bonheurs. « Cette journée est un service hebdomadaire auprès des personnes âgées en perte d’autonomie; elle permet de contribuer à la prévention et à la promotion de la santé des aînés, ainsi que de véhiculer une vision positive du vieillissement », a expliqué le président du conseil d’administration du Centre d’action bénévole, Alain Lachaine.

Quant au Centre de répit Théo Vallières, le président du conseil d’administration Mathieu Viens était sur place en présence de la directrice et fondatrice Roxanne Vallières. « C’est un précieux don pour nous tous. Cette somme de 6 000 $ sera utilisée pour soutenir les opérations quotidiennes à notre centre », d’apprécier Mme Vallières.