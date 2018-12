Parade du Père Noël, amusements à l’aréna et feux d’artifice

Windsor (RC) – Malgré la pluie et le temps maussade, les familles et les enfants étaient au rendez-vous pour la parade du Père Noël à l’aide des parapluies, des tuques, des bottes, des breuvages chauds et des sucreries. Pour l’édition2018, le nouveau départ s’est fait à partir du Centre sportif J.A.-Lemay vers les deux principales artères, soit celles des rues Saint-Georges et Ambroise-Dearden pour un retour vers l’aréna.

Si les attractions ont été un peu moindres que l’an dernier en lien avec la température, les chars allégoriques, les mascottes, les commerces, entreprises, organismes et pompiers étaient du rendez-vous. Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, le député de Richmond, André Bachand et la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, accompagnés d’élus municipaux étaient présents à la fête.

Au terme du circuit, des enfants et adultes ont pris le temps de faire une pause pour ensuite se diriger vers l’aréna avec son lot de gonflables, d’amusements divers et surtout deux incontournables: le Père Noël et la Fée des Étoiles qui ont bravé la pluie lors de la parade pour ensuite recevoir les enfants à l’aréna, là où les membres du Club Optimiste ont distribué des cadeaux à tous les jeunes.

Et pour boucler l’après-midi malgré encore la pluie, plusieurs parents et enfants ont pu profiter des feux d’artifice de FAE Pyrotechnie de Sherbrooke qui ont pétaradé généreusement.