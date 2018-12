Festivités de Noël samedi et dimanche, les 1er et 2 décembre à Windsor

Windsor (RC) –Avec l’appui des commerçants, entrepreneurs, place d’affaires, bénévoles ainsi que les équipes des loisirs et des travaux publiques de la Ville de Windsor, les deux jours de la fin de semaine, particulièrement celui de dimanche avec la parade de Noël dans les rues de la ville et l’accueil des enfants et adultes au Centre sportif J.A.-Lemay.

Samedi, la Maison de la famille des Arbrisseaux illuminera sa devanture pour une deuxième édition. Située à l’adresse civique 111-115 de la rue Saint-Georges, la Maison de la famille invite la population et les familles qui pourront se rencontrer et passer de bons moments à l’intérieur et à l’extérieur.

Quant à la journée de dimanche, la parade du Père Noël débutera à 13 h. « Cette année, au lieu de partir à la 8eavenue pour emprunter le circuit habituel, la parade se mettra en marche à partir de l’aréna, de la rue Georges-Guilbault, la 6eavenue, la rue Saint-Georges jusqu’à la rue de l’Église pour ensuite continuer sur Ambroise-Dearden et d’être de retour au Centre Lemay par la 8eavenue », précise la technicienne en loisirs Danika Saint-Pierre.

Nouveautés et feux d’artifice

Suite à la parade durant laquelle plusieurs commerçant, entreprises et organismes offriront des breuvages chauds, pâtisseries et sucreries, les parents et enfants occuperont l’espace de l’aréna avec son lots d’amusements et les présences du Père Noël et de la Fée des étoiles. Plus de 1500 dollars de bonbons seront distribués par le Club Optimiste, tandis que la Ville et sa bibliothèque municipale offriront plus de 300 livres pour les touts petits de 0 à 2, de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et 9 à 12 ans.

Au terme de cette journée, l’entreprise FAE Pyrotechnie de Sherbrooke illuminera le ciel à la hauteur du terrain de soccer du Tournesol, face au Centre Lemay.