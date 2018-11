Une guignolée sous la pluie mais des automobilistes généreux

Windsor (RC) – À l’occasion de la guignolée des Chevaliers de Colomb, des élus municipaux et des membres de la Régie intermunicipale des incendies de la région de Windsor étaient à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue.

Deux équipes se sont relayées, la plupart du temps sous la pluie. «Nous avons essuyé toutes sortes d’intempéries, des personnes qui nous éclaboussaient ou qui roulaient trop vite, mais la grande majorité étaient attentive et pour la plupart, les automobilistes ont été très généreux», a apprécié la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, tout comme ses collègues et les directeurs et chef de la brigade.

Lors de cette quête, le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, et sa conjointe, Catherine Lacoste, ont cheminé vers l’intersection afin d’appuyer les bénévoles présents.