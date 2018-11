Plus de 11 558 $ pour la guignolée des Chevaliers

Windsor (RC) – Malgré la pluie parfois forte durant l’avant-midi du dimanche 25 novembre les nombreux bénévoles ont appuyé l’effort des Chevaliers de Colomb à l’occasion de la guignolée.

Windsor, Val-Joli, Saint-Claude et Saint-François-Xavier-de-Brompton ont contribué à la récolte des dons en argent et des denrées non périssables grâce au club Optimistes, scouts, cadets et autres bénévoles tandis que des élus municipaux et pompiers de la Régie d’incendie étaient présents à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 2e avenue à Windsor, sans oublier l’apport des Filles d’Isabelle pour le repas traditionnel.

Président d’honneur

Parmi les bénévoles du territoire, le président de la guignolée, Jean Labrecque, directeur du Service d’incendie de Saint-Claude, a sillonné sont large territoire accompagné de ses collègues et de bénévoles. De retour à la salle des Chevaliers en début d’après-midi, M.Labrecque a humblement apprécié l’honneur à son égard.

«Ça fait 40 ans que je suis chevalier et que je participe à la guignolée annuellement. J’apprécie les organismes qui soutiennent nos efforts parce que nous avons besoin d’eux pour nos bonnes œuvres. J’ai souvent participé à nos activités durant toutes ces années et je continue de le faire, mais plusieurs de nous souhaitent que la relève des plus jeunes soit plus présente parmi nous.»

En ce qui trait à la guignolée, le montant total de la recette est de 11 558$. Suite à l’apport de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François et à d’autres dons, les Chevaliers sont maintenant en mesure de préparer les paniers de Noël durant la période de fêtes.