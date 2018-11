Un nouveau site web à Canton de Melbourne

Melbourne – Le maire James Johnston et les conseillers du Canton de Melbourne sont fiers d’informer que la Municipalité a maintenant un nouveau site web.

Datant de quelques années maintenant, l’ancien site était devenu obsolète. Repensé afin de répondre aux attentes des citoyens, ce dernier présente une navigation plus fluide, plus conviviale et aisée consultée. Interactive et adaptée aux nouvelles technologies, téléphone intelligent et tablettes, elle offre de nouvelles utilisations au citoyen.

Conçu pour renforcer les liens entre la Municipalité et les résidents, le site permet d’accéder à beaucoup d’information liée à la l’urbanisme, à la règlementation, aux activités, aux loisirs et autres volets.

À la page d’accueil se trouve plusieurs accès rapides permettent de s’orienter facilement et rapidement vers les liens recherchés. Les différents documents de la Municipalité sont également téléchargeables. Informer, communiquer, diffuser, le site internet est un formidable outil de communication et un véritable service public adapté aux pratiques actuelles.

Tous ont accès dès maintenant à ce portail. Allez-y au www.melbournecanton.ca/.