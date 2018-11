Une nouvelle amitié chinoise pour la ville d’Asbestos

Asbestos (RL) – De la visite pour le moins particulière, était de passage à l’Hôtel de ville d’Asbestos le 20 novembre dernier alors que le maire Hugues Grimard accueillait les membres d’une délégation chinoise provenant de la ville de Jinzhong, ayant à sa tête l’investisseur Wang Dianhui. Cette rencontre initialement orchestrée par l’entreprise Alliance Magnésium, dont la notoriété est maintenant reconnue mondialement et apporte beaucoup de visibilité à la région, avait pour but d’établir un premier contact et de paver la voie à d’éventuelles possibilités d’échanges culturelles, touristiques, agricoles et économiques entre les deux municipalités.

La seule et unique entente qui fût signée à ce moment, en fût une d’amitié, ce qui signifie que chacune des parties s’engage à faire évoluer les relations entre eux, ce qui pourrait déboucher à d’éventuels investissements de part et d’autre des continents, au fil du temps. Si cette collaboration semble encore évasive pour le moment, il n’en demeure pas moins que le fait d’avoir l’opportunité de créer ce genre de lien avec des intérêts étrangers donne une confiance marquée et des options économiques intéressantes pour l’avenir. Dans le communiqué émis par la ville d’Asbestos suivant cette rencontre, les dirigeants municipaux indiquent que la population sera tenue informée de tous développements futurs dans ce dossier, s’il y a lieu.