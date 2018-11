Des affiches pour la paix, parrainée par les Lions

Asbestos (RL) Au cours des dernières semaines, la branche Lions des Sources, organisait un concours de créations d’affiches sous la thématique : ¨La générosité, un geste du cœur¨, auprès d’élèves âgés de 11 à 13 ans de l’école primaire La Tourelle d’Asbestos.

Cette initiative de l’organisme communautaire orchestrée par l’un de ses membres, en la personne de madame Lucie Gagné, a pour objectif premier de solliciter la réflexion et de promouvoir les valeurs de paix auprès des jeunes. Jugé selon les critères d’originalité, de mérites artistiques et de représentations du thème, les affiches des élèves de l’enseignante Marilou Massé-Martel, se retrouvèrent au sein d’une saine compétition en vue dans départager les vainqueurs. Au final, ce sont quatre étudiants qui se partagèrent les positions gagnantes ainsi que les bourses qui y étaient rattachées. En quatrième place, on retrouvait Maély Lefebvre (20$), en troisième position Léanne Dussault (20$), le deuxième rang revint à Florence Croteau (30$) alors que la jeune Juliette Laroche se mérita la première place du concours local, avec une bourse de 50$. Cette dernière est d’ailleurs invitée à tenter sa chance, en présentant son œuvre gagnante, au niveau d’une étape complémentaire de cette compétition amicale, soit