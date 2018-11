Des organismes de la région de Richmond se partagent 5 500 $

Richmond – La première édition du Tournoi de golf des maires de la région de Richmond a connu un vif succès permettant de dégager des bénéfices totalisant 5 500 $ grâce, notamment, à la contribution des généreux commanditaires.

Pour l’occasion, les maires de Richmond Bertrand Ménard, du Canton de Cleveland Herman Herbers et du Canton de Melbourne James Johnston, avaient convenu de remettre l’ensemble des bénéfices générés par l’activité à des organismes du milieu œuvrant auprès des jeunes et des adolescents.

Lundi soir dernier avait lieu la remise officielle des chèques. C’est ainsi que le First Richmond Scouts, représenté par Stéphane Pépin, et le First Richmond Girl Guides, représenté par Andrea Blouin, ont reçu un chèque de 500 $ chacun.

Pour leur part, le Club de patinage artistique des Tourbillons de Richmond, représenté par Mélanie Loiselle et Julie Beauregard, le Club de soccer le Celtic de Richmond, représenté par Andrea Barrie et Mélanie Loiselle, ainsi que l’Association du hockey mineur de Richmond, représenté par Martin Poudrier, ont reçu chacun un chèque de 1 500 $.

Les maires sont unanimes à souligner que la première édition du Tournoi de golf des maires de la grande région de Richmond fut un succès et qu’il sera de retour en 2019.