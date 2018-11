Trois prix prestigieux de Planetree pour la Résidence Wales et le CHSLD

Cleveland – La Résidence Wales Home et CHSLD Wales Inc. ont reçu la certification Or de Planetree International qui représente sa plus haute distinction en matière de soins centrés sur la personne. La directrice générale, Brendalee Piironen, s’est rendue à Boston avec six employés pour recevoir ce prestigieux honneur à la 40e Conférence internationale annuelle de Planetree sur les soins centrés sur la personne.

Le Wales a reçu deux autres prix au cours de la cérémonie: un prix Innovation en soins centrés sur la personne pour sa salle de bien-être (Wellness Room) et le prix Planetree Scholar, soulignant l’engagement et les réalisations de la directrice générale en tant que partisane des soins sur la personne. Le CIUSSS de l’Estrie CHUS, partenaire de la Résidence Wales, a également reçu la certification Or pour le Centre de réadaptation Estrie.

«Planetree utilise son Programme international de certification centré sur la personne pour reconnaître officiellement l’excellence des soins axés sur la personne dans divers types d’établissements de santé. Il y a trois niveaux de reconnaissance: le Bronze, l’Argent et l’Or. Chaque niveau représente un échelon supplémentaire de réussite dans les soins centrés sur la personne, précise MmePiironen. Il existe un total de 133 sites certifiés Planetree dans le monde: 82 certifications or, 6 argents et 45 bronzes. La Résidence Wales est ainsi l’un des 82 établissements de santé certifiés Or au monde et l’un des 4 au Canada. Le CHSLD Wales est le seul établissement de soins de longue durée désigné Or au Québec.»

Un partage de valeurs

Le Wales a entamé son voyage Planetree en 2016 en découvrant que la Résidence Wales et CHSLD Wales partageaient déjà plusieurs de ses valeurs. Planetree est une organisation à but non lucratif qui collabore avec des établissements de santé à travers le monde et le continuum de soins, dans la poursuite de soins auprès de la personne.

Les composantes principales de Planetree sont de valoriser les interactions humaines, stimuler par l’alimentation, cheminer par les arts, inclure les proches, humaniser l’environnement physique, communiquer par le toucher, s’ouvrir aux thérapies complémentaires, s’associer à la communauté, partager l’information et soutenir la quête de sens. La Résidence Wales continuera à travailler fort pour se conformer à toutes ces composantes.

La Résidence Wales a récemment nommé Kimberly Bailey au poste de coordonnatrice Planetree. Sous sa direction et son expertise, la Résidence Wales entamera sa prochaine session Planetree. Elle durera trois ans, au terme duquel la Résidence Wales espère renouveler sa certification or. Une partie du rôle de MmeBailey consistera à organiser des retraites pour les employés afin d’assurer une formation adéquate sur le modèle Planetree.

L’obtention de ces trois reconnaissances porte le nombre de prix prestigieux remportés depuis 2011 par la Résidence Wales à 15, incluant le récent prix Loisir et qualité de vie de la Fédération québécoise du loisir en institution.