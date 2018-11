Une rencontre entre élues et aînés

Windsor (RC) – En milieu de la semaine dernière, la mairesse Sylvie Bureau et la conseillère responsable des dossiers familles et aînés, Ana Rosa Mariscal, ont participé à un café-rencontre à la salle à l’Hôtel de Ville. Un groupe d’aînés est venu discuter avec les élues de différents dossiers qui les interpellent, notamment la sécurité, l’environnement physique de la ville, les parcs, l’accessibilité et autre sujet.

De façon informelle, ces échanges constructifs ont permis aux aînés de s’exprimer sur les aspects qui les entourent, ainsi qu’aux élues d’entendre les préoccupations de ces citoyens. L’initiative provient du Centre d’action bénévole de la région Windsor.