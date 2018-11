Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, récipiendaire d’un Prix Excellence tourisme 2018

Val-Saint-François – Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est fier d’être récipiendaire du prix Excellence tourisme Initiative en innovation et développement de l’offre - Prix SATQ. Cette distinction, remise annuellement, souligne le développement ou l’amélioration d’un produit ou d’un service qui bonifie et rend unique l’expérience du client et fait rayonner la destination.

Le Musée est récipiendaire de ce prix grâce à son exposition temporaire présentement en cours NATURE inspirante, TECHNO inspirée, le biomimétisme et le transport. Cette exposition présente une thématique novatrice : le biomimétisme. Complètement créé en Estrie et présenté en primeur à Valcourt jusqu’en mai prochain, ce projet de vulgarisation scientifique grand public effectuera dès 2019 une tournée canadienne, une première pour le Musée.

Le développement du projet fut l’occasion de mettre en commun l’expertise et les savoirs faire locaux en muséologie, ainsi que la mise en valeur des connaissances bien présentes dans les universités et entreprises. L’exposition met en parallèle des spécimens naturels et des innovations technologiques. Elle permet une réflexion sur le monde d’aujourd’hui et celui que l’on souhaite pour demain. Cette exposition a été rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada et de son programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien, ainsi qu’avec l’appui financier de la Fondation J. Armand Bombardier.

« Recevoir un Prix excellence tourisme est un honneur dont toute l’équipe est extrêmement fière. Cette distinction reconnaît le savoir-faire du Musée et de ses partenaires et le positionne comme un lieu novateur offrant des expériences uniques à ses visiteurs. Ce prix souligne aussi l’importante contribution du Musée au rayonnement de la région de Valcourt et des Cantons-de-l’Est », souligne Carol Pauzé, directrice du Musée. Je félicite les autres récipiendaires d’un Prix excellence tourisme 2018, de même que tous les finalistes qui ont été sélectionnés parmi plus de 220 entreprises et évènements qui avaient déposé leur candidature. »

Le Musée s’active à inspirer les générations futures et à remplir une mission culturelle et éducative. Pour obtenir tous les renseignements (tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web de l’institution : museebombardier.com.