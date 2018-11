Pont Craig, la population devra s’armer de patience

Danville (RL) – La population qui désire emprunter le tronçon du pont Craig à Danville devra vraisemblablement s’armer de patience au cours des prochains mois. En effet, un nouveau délai d’importance vient d’être annoncé dans la livraison des travaux, qui étaient, rappelons-le, initialement prévus pour le début du mois de décembre avant de s’étendre par la suite jusqu’à la fin de la présente année. Or une nouvelle indication de la part de ministère des Transports du Québec section Estrie, parvenue aux bureaux de la municipalité le 5 novembre dernier, indique plutôt que le chantier devrait être complété pour la fin du mois de mai prochain, voir même le début du mois de juin, en raison de travaux plus importants que prévu. Il s’agit bien entendu d’une déception pour les résidents et utilisateurs qui doivent trouver des solutions alternatives, mais il s’agit également d’une déception pour les représentants de la ville qui devront prévoir des déboursés supplémentaires au cours des prochains mois, notamment en raison du déneigement de son territoire qui sera certainement plus compliqué dans ce secteur. «Des enjeux collatéraux sont aussi présents dans ce dossier, il nous suffit de penser aux transporteurs scolaires qui devront s’ajuster ainsi qu’à l’usure prématurée que risque de connaitre les chemins CastleBar et Tremblay notamment.» D’expliquer le maire Michel Plourde.

La municipalité entend par ailleurs entreprendre des discussions avec le ministère des Transports du Québec, afin de trouver un terrain d’entente sur un possible partage au niveau des coûts supplémentaires engendrés dans ce dossier.