Les élèves de l’Arc-en-ciel ont visité les commerces et entreprises

Saint-François (RC) – Accompagnés du préventionniste et pompier Vincent Léveillée, de la mascotte Yvon Larosé, d’un patrouilleur de la Sûreté du Québec, les enseignantes et enseignants de l’école primaire de l’Arc-en-ciel ont escorté tous les enfants vers les rues où étaient situés les commerces et entreprises au cœur du village. Et ce n’est pas la pluie qui a dérangé les jeunes à l’occasion de l’Halloween.

La fête annuelle a débuté en après-midi avec un parcours dirigé vers les cueillettes de bonbons. Installés dans la caserne numéro 2, le préventionniste de la Régie intermunicipale et le sympathique Yvon Larosé ont distribué une belle récolte, à laquelle s’ajoutaient celles des gens d’affaires. Bien arrosés par les averses, les écoliers sont retournés en classe avec de bonnes récoltes et l’opportunité d’accroitre les trésors sucrés.