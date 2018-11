Le jour du Souvenir sera célébré le 10 novembre à Danville

Danville (RL) - Le jour du Souvenir honorant la mémoire des anciens combattants à l’échelle du pays, sera souligné par la filiale 041 de la légion canadienne de Danville-Windsor, le samedi 10 novembre au cénotaphe situé à l’emplacement du carré de Danville. Il y aura le traditionnel défilé qui sera suivi d’une cérémonie commémorant le courage et l’engagement de tous ceux et celles ayant servi le Canada au nom de notre liberté. Des couronnes de fleurs seront également déposées en mémoire de nos soldats disparus. La population est cordialement invitée à se joindre à l’évènement à compter de 14h afin de perpétuer la mémoire de tous ces hommes et femmes ayant défendu leur patrie avec honneurs.