Un succès pour le séjour exploratoire AGRO

MRC des Sources (RL) - La première édition du séjour exploratoire à thématique agricole AGRO, orchestré par le groupe place aux jeunes, qui est lui-même chapeauté par le carrefour jeunesse emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, fût un succès d’intérêt et de participations. Jumelé au programme Arterre de la MRC des Sources, ce séjour exploratoire aura permis, du 26 au 28 octobre dernier, de faire découvrir les richesses territoriales et humaines de la région à plusieurs jeunes professionnels du domaine agricole. Tous âgés de 18 à 35 ans, les neuf participants provenant principalement de grands centres tels que Montréal, Québec et leurs environs, seront retournés à la maison au terme de cette fin de semaine, fort des opportunités familiales et d’affaires que la région peut offrir.

Ces derniers auront notamment eu le privilège d’assister à des formations offertes par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, de découvrir la MRC des Sources par le biais de visites accompagnées, d’un souper spectacle au p’tit bonheur de St-Camille ainsi que d’un diner réseautage auquel des entrepreneurs agricoles et partenaires municipaux étaient présents.

C’est par l’entremise de plusieurs collaborateurs d’importances telles que: le gouvernement du Québec, la Caisse Desjardins des Sources, la SADC, la MRC des Sources et ses municipalités, sans oublier monsieur Alain Rayes député de Richmond-Athabaska, que ce type d’évènement qui est un tremplin pour le futur de l’établissement en région, fût rendu possible.