Des prix d’Excellence en environnement pour Nez rouge et Carboneutre

Estrie (RC) – Le 25e anniversaire du Gala des Prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est se déroulait à Sherbrooke le 1er novembre dernier. Pour souligner de manière grandiose cet évènement spécial, la Fondation Estrienne a remis 25 prix Distinction, 5 grands prix d’Excellence et lancé le programme GEST qui offre 25000$ en support à des actions visant la réduction des GES dans la région, en plus de mettre de l’avant les projets en environnement du milieu scolaire et postsecondaire.

Parmi les actions et projets primés regroupait l’Opération Nez Rouge de Sherbrooke à laquelle se greffent les satellites estriens, dont celui du Val-Saint-François qui englobe les régions de Windsor, Richmond et Valcourt.

Également, douze organisations du secteur de l’éducation ont reçu un prix Distinction pour souligner l’excellence de leurs projets en environnement. De plus. 3 000$ en bourses de mérite ont été remis au projet Carboneutre de l’école secondaire L’Odyssée de Valcourt situé dans la MRC du Val-Saint-François.

À l’occasion de ce gala, le président du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, Alain Webster a présenté un nouveau programme de réduction des gaz à effet de serre avec l’appui de son partenaire majeur Énergir. «Devant l’ampleur des enjeux de changements climatiques, tous les secteurs de la société doivent innover pour réduire leurs émissions. L’une des particularités de notre programme sera d’associer à l’appui financier de 25000$ un soutien technique pour rendre les projets retenus encore plus efficaces et créatifs».

Ainsi, les 5 finalistes retenus recevront une formation du Fonds d’action québécois pour le développement durable et bénéficieront de l’expertise d’organisations réputées en environnement dont Énergir, Cascades, Enviro-Accès, le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques, le Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie, le Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke et la Table des MRC de l’Estrie. Le concours s’adresse aux municipalités et entreprises de 100 employés et moins des Cantons-de-l’Est et la date limite pour soumettre sa candidature est le 21 décembre 2018.