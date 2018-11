Un nouveau parc pour l’école de St-Georges-de-Windsor

St-Georges-de-Windsor (RL) - Les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de St-Georges-de-Windsor pourront dorénavant profiter de toutes nouvelles installations de modules de jeux. C’est en compagnie du président de la Commission scolaire des Sommets, M.Jean-Philippe Bachand, de M.Frederick Audet, directeur de l’école et de l’ensemble de son équipe, que le maire de St-Georges, M.René Perreault a procédé à la tradionnelle coupe de ruban afin d’inaugurer le nouveau parc de l’école.

«C’est la réalisation concrète d’un projet qui se travaillait depuis plus de deux ans maintenant. Ayant repris le flambeau de mon collègue Danny Duperron, qui s’est investi à fond dans le dossier alors qu’il était directeur ici à ce moment, je peux vous dire que ce ne fût pas une mince affaire et que la fierté rejaillit sur toute l’équipe aujourd’hui. N’oublions pas que pour réaliser ce type d’aménagement cela prend des gens engagés et qui croient fermement à la réussite et la viabilité d’un tel projet. C’est exactement ce que nous avons pu retrouver au sein de nos partenaires de la région. Nous désirons d’ailleurs remercier et saluer la municipalité de St-Georges-de-Windsor qui a contribué pour la somme de 50000$ dans la réalisation de ce parc, cela représente certainement un bel engagement envers sa jeunesse locale. Nous désirons également remercier la Commission scolaire des Sommets, le ministère de l’Éducation du Québec, Financement agricole Canada, la caisse Desjardins des Sources ainsi que tous les généreux commanditaires et donateurs de temps, de matériaux et d’argents, sans qui rien de tout cela n’aurait pu être possible. Je terminerai en soulignant également l’implication de nos 89 élèves de tous les niveaux, qui ont mis la main à la pâte en effectuant notamment des activités de peintures personnalisées sur les tables de pique-niques servant à la formule des classes extérieurs.» De mentionner monsieur Frédérick Audet directeur de l’établissement.