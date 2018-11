Le Canton de Valcourt s’engage dans la démarche Municipalité Amie des ainés

Canton de Valcourt - – Le Conseil des élus de la Municipalité du Canton de Valcourt de même que la direction générale sont fiers d’annoncer la décision d’entreprendre la démarche Municipalité Amie des aînés (MADA). Aux cours des prochains mois, l’attention sera portée sur le quotidien et les besoins de la population plus âgée de chez nous. Nous réfléchirons collectivement aux manières différentes de concevoir les politiques, les infrastructures et les services municipaux, afin de les harmoniser à la réalité de nos aînés.

Il est primordial pour une municipalité de s’adapter au vieillissement de la population, c’est un défi supplémentaire pour les communautés rurales. Repenser les façons de faire et développer des ressources appropriées, contribueront à prévenir l’exode de nos aînés vers les grands centres urbains. La première politique municipalité amie des aînés du Canton de Valcourt et le plan d’action serviront d’outils afin de guider ceux et celles en charge de l’administration de la Municipalité.

Pour cette démarche, nous mettons sur pied un comité de pilotage regroupant un ensemble d’acteurs de différents secteurs et préoccupés par les aînés. Il sera soutenu par la chargée de projet embauchée par la Municipalité, Nancy Martel et par leresponsable des questions aînés, le conseiller municipal Réjean Duchesneau.

Nous invitons les résidents et résidentes du Canton de Valcourt, âgés de 55 ans et plus qui désirent partager leur expérience et contribuer à la réussite de ce projet, à laisser leur nom et numéro de téléphone au 819-461-8189 ou par courriel : lesautrescommunications@gmail.com. Les rencontres débuteront en novembre prochain.

Elles se dérouleront les après-midi, à l’Hôtel de ville de la Municipalité.

La démarche MADA est financée par le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille et par la Municipalité du Canton de Valcourt.