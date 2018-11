Le Club Sélect Danville-Asbestos accueille quatre nouveaux membres

MRC des Sources (RL) - Le club sélect de Danville-Asbestos tenait son gala annuel vendredi dernier du côté de la salle Léo-Boucher d’Asbestos. En tout plus de 180 invités et dignitaires seront venus assister à l’intronisation au prestigieux club sélect de quatre personnalités qui par leurs implications professionnelles et sociales, auront su faire rayonner la région de Danville et Asbestos. Cette année, les personnes lauréates proviennent tous et toutes du milieu artistique. Tout d’abord, Amélie Dubois, auteure de romans à succès bien connue et Luc Lemay musicien et chanteur émérite de la formation Gorguts, tous deux natifs de Danville partageaient les honneurs en compagnie de deux Asbestriens d’origine, Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, qui n’a certes plus besoin de présentation dans le domaine musical québécois ainsi que Mario Provencher, producteur et homme d’affaires reconnu dans son milieu.

M.Michel Plourde, maire de Danville s’est dit très satisfait du déroulement de la soirée. «C’est un honneur pour nous de souligner aujourd’hui l’apport au rayonnement de notre MRC de tous ces gens de grands talents qui nous remplissent de fiertés. Ce que l’on remarque cette année c’est que nous avions un fil conducteur qui était le monde artistique. Ce qui rend la situation encore plus spéciale est le fait que tous les fêtés de ce soir se connaissaient déjà pour la plupart très bien, d’autant plus que certains ont même eu le plaisir de collaborer ensemble sur différents projets par le passé. Il s’agit également d’une année record au niveau de l’assistance à l’évènement, qui rappelons-le a pour but premier de recueillir des fonds pour des organismes de la région par des gestes positifs. Il est primordial de noter que s’il nous est possible de poursuivre la tradition instaurée il y a de cela quelques années maintenant, soit celle de souligner par un gala l’excellence des gens d’ici, c’est principalement en raison de l’implication et de l’engagement des conseils municipaux de Danville et Asbestos qui croient en la formule actuelle et qui supportent totalement l’initiative.» De conclure fièrement monsieur le maire.