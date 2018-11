Une mission humanitaire au Pérou pour des jeunes de l’Escale

Asbestos (RL) - Le groupe d’élèves jeunes du monde de la polyvalente l’Escale d’Asbestos comprenant 13 étudiantes ainsi que quatre accompagnateurs provenant du corps enseignant, s’envoleront pour deux semaines vers la ville de Pucallpa au Pérou en juin prochain, afin d’y effectuer une mission d’aide humanitaire. Ce projet qui a débuté il y a plus de deux ans maintenant a pour but d’offrir aux jeunes la possibilité d’apprendre à se connaître, se dépasser ainsi que développer leur sens du partage et de la solidarité sociale. L’implication internationale de jeunes du monde se fera par l’entremise d’aide concrète dans les orphelinats, centres de personnes âgées ou encore dans les hôpitaux de cette région amazonienne qui en a assurément bien besoin. Le petit groupe étudiant sera accueilli et prit en charge par la société Les pères des missions étrangères qui œuvrent notamment dans cette région du monde et ailleurs.

Allyson Vega-Letendre et Jolianne Roulx, qui sont deux élèves participantes rencontrées en compagnie d’un des responsable du groupe, monsieur Sébastien Lefebvre, ont soulevées le niveau d’efforts et d’implications élevées de tous les membres à amasser les fonds nécessaires à la réalisation de cette mission. Une levée de fond continuelle à donc lieu depuis les tous débuts du projet afin de recueillir les 29000$ de l’enveloppe budgétaire qui servira à défrayer l’ensemble des coûts du voyage. Plusieurs activités de financements tels que récupérations et vente de bouteilles consignées, service dans les stations d’essence, la vente de pains directement à l’école en partenariat avec la boulangerie Lemieux, en sont quelques exemples pertinents, malgré tout le défi demeure ardue.

Le comité organisateur invite donc la population de la MRC des Sources, à venir appuyer leur démarche sociale en participant au prochain souper spaghetti du groupe jeunes du monde qui se tiendra le vendredi 2 novembre à 18h à la cafétéria de polyvalente l’Escale au 430 de la 5e Avenue à Asbestos. Les coûts des billets sont de 15$ pour les 15 ans et plus, 7$ pour les 4 à 14 ans alors que ce sera gratuit pour les 3 ans et moins. À noter que durant cet événement il y aura une vente de vin sur place, un encan de gâteaux, un service de garde ainsi que du cinéma pour enfants.