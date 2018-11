5 à 7 du Tournesol : un témoignage bien senti

Windsor (RC) – Les portes de l’école secondaire étaient ouvertes pour tous le jeudi 11 octobre dernier. Encore cette année, les élèves du primaire avaient l’occasion de voir les multitudes d’avenues intéressantes à découvrir et, surtout, de pouvoir faire des choix à l’approche d’une nouvelle étape.

Présidente d’honneur pour l’édition2018-2019 des portes ouvertes, Mélanie Côté s’est adressée à l’agora devant un auditoire regroupant les parents, les jeunes du primaire, les étudiants du secondaire, la direction et les enseignants. À eux s’ajoutaient les visiteurs provenant de divers milieux, dont ceux du conseil des commissaires des Sommets, des élus municipaux et autres participants appréciés.

Accompagnée de ses trois filles, MmeCôté a servi un bel exemple de ce que peut être une école secondaire publique. «J’ai fait mes cinq années sans jamais penser à d’autres endroits où à me sentir mal à l’aise dans cet environnement. Autant j’ai réussi mes cinq années au Tournesol, autant j’ai apprécié les activités avec des amis et les enseignants. Quand mes trois filles, Ariane, Lenie et Marilou ont chacune débuté à l’école secondaire, j’ai été heureuse de savoir qu’elles étaient dans un environnement plein de ressources, à la fois au Tournesol et aux occasions de participer dans la communauté», constate Mélanie Côté qui a reçu des applaudissements nourris.

Encore pour l’année en cours, les trois Profils majeurs sont les Arts et communication, la Santé globale et le volet Scientifix. Ces options qui s’adressent à tous les élèves de premier cycle offrent six périodes consacrées à la concentration par cycle. À ce volet s’ajoute celui des Cours optionnels (art dramatique, musique et arts plastiques) selon un horaire propice à développer les talents. Une troisième avenue est la Réussite et encadrement qui regroupe neuf options pour les jeunes avec la participation d’enseignants et parents (tutorat au 1er cycle, enseignement ressource, encadrement disciplinaire, surveillance, trait d’union pour favoriser la persévérance, récupération, aide aux devoirs et activités parascolaires).