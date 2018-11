2e édition du Guide secours et prévention de la Régie d’incendie

Windsor (RC) – À l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies du 7 au 13 octobre, la Régie intermunicipale du Service d’incendie de la région de Windsor distribuait la deuxième édition du Guide secours et prévention dans les foyers de Windsor, Val-Joli, Saint-François-Xavier-de-Brompton et de Kingsbury. Ces quatre localités sont servies par le service d’incendie.

La première édition du Guide a été distribuée en 2016 pour un total5000 copies provenant de l’Imprimerie spéciale de la compagnie Édition Média Plus Communication, incluant la graphiste et photographe de Saint-François, Monia Laramée, et de la maquettiste Carole Bouvier. Le directeur de la Régie intermunicipale de la région de Windsor, Christopher Grey, et le préventionniste et pompier, Vincent Léveillée, ont tous deux meublé la soixantaine de pages consacrées à la sécurité auprès des citoyens et citoyennes, en plus de présenter la quarantaine d’effectifs basée à Windsor et Saint-François.

Suite à cette première édition, celle d’octobre 2018 a pour but d’assurer la continuité auprès de la population afin que chaque personne (enfant, adulte et ainé) puisse se souvenir de ce qu’il faut faire en cas d’incendie, de cas d’urgences ou simplement de consulter le guide parmi les nombreuses informations. «Pour la première édition du guide, j’avais partagé le travail avec Vincent, mais pour 2018, il a fait cette fois tout le travail en plus d’apporter quelques ajouts», considère M.Grey.

Sécurité civile

Pour cette année, Vincent Léveillée a mis l’emphase sur la Sécurité civile, à partir de la page15 du guide. «On constate qu’il y a plus de sinistres, de tempêtes violentes, d’inondations et autres phénomènes qui touchent la population. C’est donc important que les gens et familles soient prêts, à commencer par la trousse d’urgence et les étapes à faire pour s’assurer d’être en sécurité», soutient le préventionniste.

Au volet de la Sécurité civile s’ajoutent divers conseils liés aux avertisseurs de fumée, les alarmes, l’extincteur portatif, le numéro civique, les comportements sécuritaires, le monoxyde de carbone et autres sujets.

Cette 2e édition permet aussi à la Régie intermunicipale de saluer la population via son Facebook à l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies et du sympathique Yvon Larosé. Trois tirages étaient offerts pour les remises d’appareils de prévention. Les gagnantes sont Sylvie Camiré (avertisseur de fumée), Carole Gillis (détecteur de monoxyde de carbone) et Kesia Therrien Lebrun (extincteur portatif). La Régie a également salué l’apport généreux des annonceurs. Finalement, une troisième édition devrait être de retour vers 2021, et ce, en tenant compte des deux guides qui ont tracé l’importance du secours et de la prévention.