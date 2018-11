12 M$ pour Alliance Magnésium

MRC des Sources (RL) - L’annonce vendredi dernier de l’aide financière de l’ordre de 12 millions de dollars du gouvernement fédéral à l’entreprise Alliance Magnésium d’Asbestos, via le fond de technologies du développement durable du Canada, aura des retombées directes sur la région. C’est par l’entremise de la ministre du développement international, l’honorable Marie-Claude Bibeau que le gouvernement canadien en a faite l’annonce dans les locaux de l’entreprise. Cette subvention significative qui s’ajoute à celle de 31 millions provenant du gouvernement provincial il y a de cela quelques mois, est un pas de plus vers la création d’une usine à énergie propre, de transformations des résidus d’amiantes qui devraient créer près de 70 emplois.

«L’annonce d’aujourd’hui comporte deux bonnes nouvelles, premièrement l’appui financier majeur et significatif de la part du gouvernement fédéral vient ficeler en quelque sorte le montage financier pour la mise en place de l’usine commerciale, qui est de l’ordre de plus de 100 millions de dollars. La seconde bonne nouvelle est que le gouvernement canadien se positionne et vient confirmer par cet investissement le fait qu’il est à l’aise que l’on travaille à partir de ces résidus miniers chez nous. Cela aura un impact important sur l’économie d’Asbestos, de la MRC des Sources et de l’ensemble de l’Estrie, car il assure non seulement de la viabilité du projet d’Alliance Magnésium, mais aussi de tous ceux qui sont actuellement sur la table.» De confier Hugues Grimard maire d’Asbestos et préfet de la MRC.

Le député de Richmond-Arthabaska à la Chambre des communes, Alain Rayes, tenait à saluer le courage et l’engagement du gouvernement dans ce dossier. Son de cloche identique de la part d’André Bachand député de Richmond au niveau provincial, qui réitéra le support complet de la CAQ et de son chef François Legault au projet d’Alliance Magnésium.

Monsieur Bachand ajouta également qu’en raison de son développement technologique et de sa position géographique, la MRC des Sources offre des opportunités des plus attrayantes pour les travailleurs ainsi qu’aux familles désireuses de s’établir dans la région.