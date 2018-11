St-Georges-de-Windsor procède à l’achat d’un camion de déneigement

St-Georges-de-Windsor (RL) - Dans le but d’assurer un service encore plus complet et rapide à sa population en période hivernale, la municipalité de St-Georges-de-Windsor vient de faire l’acquisition d’un camion neuf qui servira au déneigement et l’entretien de ses routes. Il s’agit en fait d’une première pour la municipalité qui avait jusque-là, toujours contracté cette facette de l’entretien sur son territoire. «Au fil des dernières années, nous avons évalué la situation au sein du conseil municipal et nous en sommes venus à la conclusion que de prendre en charge le déneigement comblerait les besoins de nos concitoyens à ce niveau. Il faut comprendre que lorsque l’on engage une firme pour faire le travail, il peut y avoir des délais et de l’insatisfaction dans le service en raison notamment de la distance et du nombre de clients à desservir. Or, il est important pour nous que la population puisse circuler librement dès tôt le matin pour se rendre au travail et de s’assurer de la sécurité de nos transports scolaires.» De confier M.René Perreault, Maire de St-Georges. «C’est un investissement majeur représentant tout près de 300000$, comprenant évidemment l’achat du camion lourd de type 10 roues, mais aussi l’ajout et l’installation de l’ensemble du système de la pelle hydraulique. C’est sûr que c’est beaucoup d’argent, mais lorsque l’on compare le coût des contrats qui ne cessent d’augmenter au fil des années dans ce type de service, il s’agit d’une dépense capitalisable qui sera bénéfique pour notre municipalité à moyen terme. Nous sommes donc très fiers d’élargir nos ressources de cette façon, ce qui aura d’ailleurs pour effet de créer un nouvel emploi direct au sein de notre équipe des travaux publics» en conclut, M.Perreault.