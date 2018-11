Carole Saint-Hilaire bientôt de retour au Rwanda : Un Brin d’espoir

Richmond (RC) – Carol Saint-Hilaire se prépare pour sa troisième mission au Rwanda le 19 novembre prochain, plus précisément à Butare, qui est la principale ville du district de Huye situé dans la province du Sud. Son séjour sera de six mois, mais elle pourra cette fois profiter de la présence de deux bénévoles, Gabrielle Morneau et Normande Proulx, qui seront avec elle durant un mois, jusqu’au 19 décembre. Également bénévole, Alain Brochu viendra la rejoindre du 31 décembre jusqu’au 21 janvier et possiblement en mars.

«Nous avons fait récemment une présentation à Danville pour parler des missions à laquelle nous participons à Butare. À la fin de cette rencontre, une femme m’a demandé comment elle pourrait faire pour nous donner des dons sans reçu d’impôt, tous les mois, sans besoin de se déplacer. Alors je vous transfert l’information à vous tous, car vous s’avez qu’il n’y a pas de petits dons», considère MmeSaint-Hilaire.

Un comité de cinq personnes dirige l’organisme sans but lucratif nommé Un Brin d’espoir, Rwanda. Il profite d’un compte à la Caisse Desjardins du Val-Saint-François afin que l’argent puisse à la fois servir aux dons et des besoins nécessaires pour l’organisme. Des signatures sont requises et des reçus d’impôt sont disponibles.

«Au terme de ces précisions, je vous envoie un lien qui énumère ce que nous pouvons faire avec les dons et combien cela coûte en argent canadien. Merci à vous tous et nous avons hâte de vous donner des nouvelles d’ici peu», de souhaiter Carole St-Hilaire et Alain Brochu.

Des dons et de l’espoir

Voici ce que prévoit Un Brin d’espoir, Rwanda avec les dons cette année:

• 119$ par semaine pour 350 repas provenant de deux hôpitaux (0.34$ par repas).

• 223$ par semaine pour deux repas par jour pour 130 enfants à Indabo (0.17$ le repas).

• Une cuisinière biogaz de 1 075$, installation comprise.

• Diplôme d’études secondaire 475$ pour 1 an; 1 210$ pour 3 ans (matériel scolaire, uniforme, inscription, internat);

• Frais scolaire pour enfants de 6 ans quittant Indabo. 17,90$ pour l’uniforme scolaire et le matériel. Cette année, il y a 36 enfants qui doivent quitter Indabo. Le coût total sera de 644,40$.

• Une chèvre 40$, cochonnais 25$, une poule: 12$.

• Construction d’un puits artésien au coût de 7 500$ (une estimation faite le 6 décembre 2017 à Huyé.

• Réparations et rénovations de maisons ou de bâtiments.

Pour plus d’informations, communiquez avec Carole Saint-Hilaire au 819 826-3666, Gaby Morneau au 819 517-8708 et Normande Proulx au 819-570-6198.