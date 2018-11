Premier gain pour le Wild : Philippe Bolduc joue les héros

Windsor – Philippe Bolduc a joué les héros en inscrivant le but gagnant en prolongation dans un gain du Desjardins-Wild de Windsor au compte de 5-4 contre le Condor à Nicolet, samedi soir dernier. Il a complété le jeu d’Antony Nadeau et de Francis Robichaud pour venger le revers subi en tirs de barrage vendredi soir contre ce même Condor. Il s’agissait de son deuxième but du match et de la saison. Il a complété le match avec quatre points.

Bolduc et Samuel Courtemanche (1er) avaient procuré une avance de 2-0 en première période. Mathieu Boutin ajoutait à cette avance son premier but de la saison tôt en deuxième période. Les locaux ont répliqué avec trois buts en moins de trois minutes dans la première moitié de la deuxième période. Antoine Leblanc (1er), Charles-Alexandre Drolet (2e) et Alexis Millette (2e) ont toutefois ramené les deux équipes à la case de départ.

Antony Nadeau (2e) a redonné les devants au Wild en troisième période, mais Alexandre Gauthier (1er) envoyait le match en prolongation avec 45 secondes à faire en temps règlementaire. Les Windsorois ont dirigé 38 lancers vers Émilien Boily tandis que Louis Ménard recevait 35 rondelles. Le match n’a donné lieu à aucun combat.

Le Desjardins-Wild disputera son prochain match le samedi 13 octobre, à 19h30, alors qu’il visitera les Maroons à Waterloo. Ces derniers rendront la politesse le vendredi 19 octobre, à 20h30, au Centre sportif J.-A.-Lemay.