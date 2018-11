Une journée de culture et d’amusement au parc du Centenaire

Windsor (RC) – L’utilisation de la salle du centre communautaire n’a pas été nécessaire puisque l’après-midi du 29 septembre a pu se dérouler au parc du Centenaire. Le soleil et une petite laine pour certains étaient au rendez-vous à l’occasion des Journées de la culture.

La réalisation d’une BD sur place avec un bédéiste professionnel, la création de vieux livres recyclés pour être bricolés avec imagination, la présence du chansonnier Jean-François Péloquin (Pélo), les concours de dessins et photos de la bibliothèque municipale ont donné le ton à la journée. De surcroît, des slameurs en lien avec l’organisme à but non lucratif du Tremplin16-30 de Sherbrooke ont visité les aînés de la Résidence Saint-Philippe et de celle du Château du Bel Âge. À cette occasion, les slameurs ont pu offrir de courtes prestations.

Également au parc du Centenaire s’ajoutaient des artistes de cirque auprès des jeunes, de quelques kiosques, des maquilleuses et la barbe à papa.

Le jour précédant (28 septembre) était l’occasion des portes ouvertes de la radio CIAX98.3 et le lancement officiel de la saison radiophonique automne-hiver.