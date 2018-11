Les Bons amis de Danville

Danville (GCA) – Bien présent dans sa communauté depuis plusieurs décennies, ce regroupement permet aux ainés de pouvoir se rassembler en un lieu sécuritaire, ou fraternité, entraide, loisir et plaisir sont complice en toutes saisons. Les ainés ont ce lieu de rassemblement commun, tout comme les jeunes avec la Maison des jeunes. D’ailleurs à ce sujet, et à certaines occasions durant l’année au Centre communautaire Mgr Thibault, il y a des activités intergénérations entre les « plus vieux et les plus jeunes ».

Comme jouer une partie de billard par exemple, faire de la cuisine, découvrir des recettes, avoir une épluchette de blé d’inde ensemble, ou encore, faire une levée de fonds pour une cause commune. Quoi qu’il en soit, on veut maintenir un excellent niveau de voisinage et certaines fréquentations régulières. Dans les petites communautés, on aura toujours à gagner de maintenir les meilleurs relations possibles entre les générations. On a beaucoup à s’apprendre et à grandir ensemble.

Pendant ce temps comme on peut très bien le constater sur la photo, rien de mieux qu’une bonne partie de cartes entre bons amis.