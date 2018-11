Un spectacle haut en couleur pour le Club de lecture d’Asbestos

Asbestos (GCA) – C’est jeudi le 18 octobre prochain, que cette organisation bénévole aura l’insigne honneur de pouvoir présenter sa deuxième soirée «Multi-Arts», à la population de la grande région des Sources. Forts d’une remarquable expérience l’an dernier, les membres de ce club de lecture s’activent avec grande fébrilité, afin de mettre la touche finale au concept novateur, qui sera présenté encore cette année, dans l’enceinte de spectacle de la bibliothèque d’Asbestos.

Lors de la toute première édition l’an dernier, plus de 145 personnes ont assisté à cette toute nouvelle forme de présentation multiarts, dans le cadre enchanteur de la bibliothèque, qui revêt un cachet intimiste pour l’occasion. Dès la fin du premier spectacle l’an dernier, bon nombre de spectateurs en redemandaient, tellement les gens présents avaient particulièrement apprécié cette formule vraiment unique.

L’an passé la conceptrice et instigatrice principale de l’événement, MmeLiette Bernier, avait mis en œuvre la poésie, la peinture et la musique. Cette année la présentation fera davantage place à la littérature, la musique et la danse. C’est une invitation au voyage littéraire et la visite des pays latino-américains en raison de leur expression artistique toujours colorée et bien différente de celle de l’Amérique du Nord. Préparez-vous à visiter entre autres, l’Argentine, le Pérou, Cuba et la Colombie, en quatre tableaux comprenant un extrait d’une œuvre littéraire primée de chaque pays. La musique et la danse typiques de chaque pays compléteront ce voyage culturel et artistique sans précédent.