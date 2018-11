Le Club Optimiste de Wotton, une très grande fraternité

Wotton (GCA) – C’est en 1976 que cette organisation communautaire vouée principalement à soutenir et aider la jeunesse de son milieu a été instituée. 42 ans plus tard, au moins 7 de ses 35 membres fondateurs, en sont toujours de fidèles et loyaux membres à part entière. Encore aujourd’hui, ce groupe toujours aussi présent dans sa communauté peut compter sur quelque 29 membres en règle, lorsque le besoin se fait sentir.

Ami de la jeunesse depuis toujours, cet organisme de services s’implique bénévolement chaque année, en partenariat avec l’école primaire Hamelin. Même si actuellement la moyenne d’âge de ses membres peut atteindre la soixantaine, ils sont toujours aussi actifs et bien présents auprès des jeunes, et passionnément dédiés à les encourager et stimuler. Ici on a qu’à penser aux différentes compétitions annuelles du savoir académique, mieux connu sous le nom de «Opti-génie». Maintenant depuis quelques années déjà, le Club de Wotton, comme bien d’autres au Québec, se donne comme nouvelle mission, de faire bouger les jeunes par son programme «Trois étoiles».

À Wotton ce regroupement est comme on dit, «tricoté très serré». Ainsi à chaque semaine pour ceux qui le peuvent, ils se rencontrent dans un restaurant afin de pouvoir bien simplement souper et échanger ensemble. Ce qui a pour effet à long terme de développer un profond sentiment d’appartenance, d’unité, en plus de créer une très grande confrérie. Une des règles d’or des Clubs Optimistes, qui permet justement de conserver cette précieuse unité selon certains de ses membres, c’est de ne jamais aborder les thèmes de la religion, l’argent et la politique.

Depuis 1976, le Club Optimiste de Wotton, a été impliqué à de multiples reprises, dans de grands projets pour le mieux-être de sa collectivité, ici on a qu’à penser à la piscine municipale, le terrain de tennis, et plus récemment, l’enseigne lumineuse d’info, devant la Résidence de Wotton, pour ne nommer que ceux-ci. Longue vie à ce club de services, un essentiel dans sa communauté d’appartenance.