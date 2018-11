Préparation en cas de besoin pour un sauvetage

MRC des Sources (GCA) – On vient tout juste de compléter l’acquisition des derniers équipements lourds qui pourraient être nécessaires pour le sauvetage toutes saisons, dans les différents sentiers de la région. On se rappellera qu’à la suite de la présentation d’un projet par le Service des incendies de Danville pour la couverture d’une partie du territoire, et par les autorités du Parc régional du Mont Ham-Sud pour l’autre partie. Une aide financière de quelque 103000$ provenant du Ministère de la Sécurité civile, via son programme Sécurité d’Urgence en Milieu Isolé, a été accordée le printemps dernier, afin de concrétiser ce projet.

Dès le départ, les instigateurs de cette initiative ont pu bénéficier rapidement d’un montant supplémentaire de 5 000$ pour la planification, le développement et la mise en œuvre d’une couverture optimale en cas de besoin sur l’ensemble du territoire. On vient donc de recevoir les deux derniers maillons manquants, soit les motoneiges Bombardier Scandix900, d’une valeur de 30000$, pour les deux unités.

À cela il y a eu l’achat d’une remorque fermée pour le transport pour la portion couverte par le SSI de Danville, ainsi que l’acquisition de deux toboggans-civière et différents items pour le sauvetage toutes saisons hors-piste. Pour ce qui est de l’autre partie du vaste territoire de la région des Sources, la motoneige ainsi que le toboggan-civière, sera remisée dans un hangar au Parc régional du Mont Ham-Sud.