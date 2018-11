Le Festival du papier ne sera pas de retour l’an prochain

Windsor (RC) –À quelques jours des Journées de la culture qui se tenaient les 28, 29 et 30 septembre, les membres du Festival du papier de Windsor étaient au Resto Johnny dans le cadre de leur assemblée annuelle. On pouvait lire sur le Facebook de l’organisme le message suivant en date du 16 septembre : « Au programme, dernière réunion, élections du comité, budget et retour sur le festival ». Cinq jours plus tard, s’ajoutait ce message : « AGA du 21 septembre 2018, nous avons le regret de vous informer qu’il n’y aura pas d’édition 2019 par manque de bénévoles ».

« Je lève mon chapeau au comité qui a tenu la dernière édition à bout de bras. Cependant, le festival est un organisme indépendant de la Municipalité, même si notre collaboration est importante avec le don de 10 000 $, l’implication des employés municipaux et les 2000 $ d’électricité. Avec l’annulation du festival en 2019, nous songeons toutefois à organiser peut-être un feu d’artifice à la suite du défilé de Noël afin de continuer d’offrir cette courte activité aux gens de Windsor », entrevoit la mairesse Sylvie Bureau.

Quant à la difficulté d’obtenir suffisamment de bénévoles, comme c’est le cas pour de nombreux organismes, les membres du dernier comité du festival estiment qu’il devait avoir un minimum de 19 bénévoles, incluant quatre personnes au sein du comité.