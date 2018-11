7 274 $ pour le district 87 d’Asbestos-Wotton-St-Georges

MRC des Sources – Grâce au Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice, Caritas Estrie distribue 183844$ à la grandeur de l’Estrie. Pour le district87 d’Asbestos-Wotton-Saint-Georges-de-Windsor, 9 projets locaux ont reçu une aide financière pour un montant total de 7 274$.

Parmi les groupes soutenus sont les Filles d’Isabelle d’Asbestos, le Centre d’action bénévole des Sources, Cuisine Amitié de la MRC des Sources, Collectif d’action contre la pauvreté-CDC des Sources, Maison des familles Famill’Action, les conseils des Chevaliers de Colomb d’Asbestos.

«Pour bien s’adapter aux besoins du milieu, le Fonds a été réparti en neuf enveloppes locales. Pour administrer ces enveloppes, recevoir et sélectionner les demandes, le Fonds a fait appel à des comités locaux composés de représentant(e)s de Caritas Estrie, de l’Archidiocèse de Sherbrooke et des Chevaliers de Colomb. Pour le district87, le comité était formé de Pierrette Poirier de Wotton, Renald Houle d’Asbestos et Michel Bellemare de Saint-Georges-de-Windsor», a précisé Michel Boulanger, coordonnateur des campagnes de financement.

Ce Fonds est renouvelé chaque année puisqu’il est financé par les deux campagnes de Caritas Estrie, soit celles du pain partagé et des bougies pour la paix.

Formulaires et projets

Le prochain appel aura lieu en mars 2019 et les formulaires de demande seront disponibles dès janvier 2019 sur le site suivant: www.caritas-estrie.org.

Il est à rappeler que près de 157 projets, en lien avec la lutte contre la pauvreté, l’injustice, la jeunesse et la famille seront mises de l’avant par des organismes sociocommunautaires de partout en Estrie, dont celles du territoire des Sources.