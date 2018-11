Souper et soirée bénéfice du Bison en fête

Saint-Claude (RC) – Encore cette année, le maire Hervé Provencher, les membres du conseil municipal de Saint-Claude ainsi que l’intervenante en loisirs, Marie-Claude Juneau Poudrier, organisent le traditionnel souper du Bison en fête. L’évènement aura lieu le samedi 20 octobre, à compter de 17h30, au Centre des Quatre vents.

Le grand bovidé ruminant sera de nouveau à l’honneur, apprêté de différentes façons afin de faire connaître aux convives ses saveurs particulières. Festin Royal sera le maître traiteur encore une fois pour l’édition2018. Par la suite, il sera possible de danser et de s’amuser au son de l’orchestre de Roch et Estelle.

Un appui au CAB

La Municipalité de Saint-Claude est très heureuse de profiter de cet évènement pour contribuer financièrement au Centre d’action bénévole de la région de Windsor. Tous sont attendus pour cette occasion qui permet à la fois d’encourager le CAB et d’apprécier un bon repas.

Les billets sont déjà en vente au coût de 50$. Communiquez au bureau municipal de Saint-Claude au 819 845-7795.