Rencontre des candidats à l’élection pour les étudiants de l’Escale

Asbestos (MEC/GCA) - Du 10 au 13 septembre, les étudiants de l’école secondaire de l’Escale d’Asbestos, ont pu rencontrer les candidats aux élections provinciales du 1er octobre, qui ont présenté leurs différentes priorités selon leur parti respectif.

Les étudiants ont également eu la chance d’échanger avec eux, et de poser des questions à l’égard des différents enjeux régionaux et provinciaux. C’est l’enseignant d’histoire Sylvain Bélanger, et Mylène St-Cyr, enseignante d’Anglais, qui ont eu l’initiative d’organiser cette rencontre d’éducation à la citoyenneté et à la démocratie. Il est à noter que les jeunes de l’école secondaire ont participé en grand nombre.