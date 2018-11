Venez rencontrer True, de la série pour enfants True and the Rainbow Kingdom de la CBC, au Festival des Townshippers

Sherbrooke – Le Festival des Townshippers a cette année quelque chose de spécial à offrir au jeune public avec l’apparition spéciale du personnage de True de la série pour enfants de la CBC True and the Rainbow Kingdom.

C’est une tradition de longue date que d’apercevoir des visages familiers de la CBC pendant la journée de la célébration d’automne bientôt quadragénaire de l’Association des Townshippers. «CBC Québec est fière de s’associer à nouveau aux Townshippers pour leur célébration d’automne», a déclaré la directrice régionale de la CBC, Debbie Hynes; «venez faire un tour et rencontrer True, de la série pour enfants de la CBC True and the Rainbow Kingdom. Il y aura des activités spéciales pour les plus jeunes.»

La célébration communautaire du 29 septembre, qui se tiendra avec la collaboration de la Commission scolaire Eastern Townships et du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à l’École secondaire régionale de Richmond promet de tout pour tout le monde avec des divertissements incluant la comédie, l’hypnose et la musique. Se tenant conjointement avec l’Exposition et la vente d’artisanat d’automne de l’École secondaire régionale de Richmond.

«L’Association des Townshippers est très heureuse de pouvoir compter sur le soutien et la participation de la CBC encore cette année», a déclaré la directrice générale de l’Association, Rachel Hunting. «C’était vraiment important pour notre comité organisateur qu’il y ait des activités nouvelles et amusantes pour les jeunes enfants et la famille et la CBC a pris le relais pour faire en sorte que cela se produise, et ce, avec une contribution très généreuse.»

La présentation du festival de cette année est rendue possible grâce à de généreux commanditaires, dont The Sherbrooke Record, la CBC, Raymond Chabot Grant Thornton, CASS, Global Excel Management, la Ville de Richmond et le Canton de Melbourne.

L’Association des Townshippers est un organisme communautaire non partisan à but non lucratif au service, depuis 1979, de la communauté d’expression anglaise des Cantons de l’Est historiques.