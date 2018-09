Pour continuer à changer des vies en Estrie : Agissez ICI, avec cœur

Estrie – C’est sous ce thème des plus évocateurs et empreint d’entraide et de solidarité que le président de la campagne annuelle de souscription de Centraide Estrie et directeur de l’usine de Domtar de Windsor, Éric Ashby, a lancé la 43e édition durant l’après-midi du 18 septembre. L’objectif de cette nouvelle campagne a été fixé à 1655000$.

En conférence de presse, M.Ashby, qui poursuit son engagement pour une troisième année à la tête du cabinet de campagne, en a profité pour réitérer l’importance d’être généreux à l’endroit des personnes vulnérables et démunies de notre région. «Aujourd’hui, je veux vous dire combien c’est important de donner à Centraide Estrie pour aider les jeunes qui ont de la difficulté à persévérer à l’école, aider à nourrir ceux qui n’ont pas les moyens, aider nos personnes handicapées à être plus autonomes et briser l’isolement de nos personnes âgées, car elles méritent mieux».

Encouragé par les résultats à la hausse obtenus en 2017, le président du conseil d’administration, Yves Jodoin, a tenu à remercier les donateurs, mais aussi les nombreux bénévoles derrière la campagne. «Centraide peut compter sur la mobilisation de plus de mille personnes qui œuvrent bénévolement dans plus de 225 milieux de travail afin d’amasser des dons. J’en profite pour inviter toutes les autres personnes et entreprises qui aimeraient également apporter leur contribution à nous contacter, afin que nous puissions concrétiser leur désir de s’engager socialement envers les personnes plus vulnérables et démunies».

Quatre champs d’action

C’entraide Estrie intervient dans quatre champs d’action: soutenir la réussite des jeunes, assurer l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. «En donnant à Centraide Estrie, les contributeurs font une différence, car non seulement les dons restent ICI, en Estrie, mais ils permettent de prendre soin du monde, en Estrie», de dire et conclure la directrice générale Marie-Hélène Wolfe.

Rappelons enfin que l’étude «Les impacts sociaux de Centraide Estrie», publiée l’été dernier, a confirmé que Centraide Estrie joue un rôle fondamental dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, par le biais des 68 organismes qu’il soutient financièrement.