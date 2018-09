Un programme de vidange des fosses septiques dans la MRC des Sources

Danville (GCA) - En accord avec les sept municipalités de son territoire soit Asbestos, Danville, Ham-Sud, Saint Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton, la MRC des Sources procède actuellement à l’implantation d’un programme uniformisé de vidange et de mise aux normes des installations septiques. Celui-ci s’inscrit dans le contexte de la Loi sur la qualité de l’environnement et dans la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles2016-2020 de la MRC des Sources.

Le programme permettra ainsi d’être en concordance avec les lois et règlements actuels de protection de l’environnement dont l’application est de l’obligation des municipalités. La vidange des fosses septiques permettra de maintenir la durabilité du champ d’épuration en plus de réduire considérablement les risques de contamination des eaux souterraines et de surfaces. L’ensemble des boues recueillies sera valorisé en compost dans un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce nouveau programme vise à desservir quelque 2 000 immeubles non raccordés à un réseau d’égout municipal dans la MRC des Sources.

Les résidents concernés par l’implantation de ce nouveau programme à compter de 2019, ont déjà reçu, ou recevront sous peu, un formulaire à cet effet, et devront le retourner dans l’enveloppe affranchie incluse. Selon les responsables du dossier à la MRC, la contribution des concernés afin de remplir ledit questionnaire, est essentielle à la réussite de la mise en place du programme.

La Ville de Danville de son côté, a mis en place un programme de réhabilitation de l’environnement qui permettra de financer les travaux de mise aux normes des installations septiques. Ainsi les résidents concernés peuvent s’inscrire à ce programme jusqu’au 1er septembre 2019. Pour des informations supplémentaires sur le sujet, les gens peuvent communiquer avec l’Hôtel de Ville de Danville.