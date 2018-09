Mme Marguerite Lecours de Danville célèbre ses 101 ans

Danville (AB/GCA) - Mercredi le 13 septembre, Mme Marguerite Lecours, qui est membre en règle du Cercle des Fermières du Québec depuis 1953, et actuellement membre du Cercle de Danville, célébrait avec bonheur et une grande lucidité, ses 101 ans. Désirant profiter de cette occasion bien particulière, quelques-unes de ses consœurs du cercle de Danville lui ont rendu visite.

C’est avec une très grande fierté qu’elle a rappelé son profond sentiment d’appartenance à ce cercle. Pour elle, c’est à cet endroit qu’elle a pu apprendre à coudre, à tisser, et fabriquer de très belles choses de ses mains. Elle a aussi enseigné la technique du fléché entre autres. À ses yeux, Le Cercle des Fermières du Québec est la plus belle association pour contribuer à préserver le patrimoine artisanal. Elle était très fière et même empressée de recevoir sa nouvelle carte de membre pour l’année 2018-2019, en présence des amies qui sont venus la saluer pour son anniversaire de naissance.